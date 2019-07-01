2019-07-01T11:48:52+03:00
Общество

Мэр Таллина выступил за сохранение образования на русском языке

Михаил Кылварт считает, что русские - часть эстонского общества
Мария ИГНАТЬЕВА
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Мэр Таллина выступил за сохранение образования на русском языкеМэр Таллина выступил за сохранение образования на русском языкеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Мэр эстонской столицы Таллина Михаил Кылварт заявил о необходимости сохранить в стране образование на русском языке. По его мнению, школа - не только часть системы образования, но часть культуры, а русские часть эстонского общества и государства. Именно по этой причине, как считает градоначальник, и нужно оставить для людей возможность учиться на русском.

Помимо этого Михаил Кылварт сказал, что нужно повышать и качество преподавания эстонского языка в русских школах и детских садах Эстонии.

- Недавно был запущен новый проект «Эстонский учитель в русском детском саду», и в результате стало ясно, что нам необходимо больше учителей эстонского, их нехватка ощущается очень остро, - цитирует ТАСС мэра Таллина.

Между тем, он уточнил, что динамика в плане изучения эстонского позитивная, уровень владения языком у детей растет и улучшается.

Стоит отметить, что в Эстонии работают 74 средние школы, в которых можно получить образование на русском языке, но их число сокращается. В таких школах по всей стране обучаются больше 20% всех школьников. На русском языке в них могут преподаваться не более 40% общего количества предметов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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