Россия предоставит Сербии кредит в 172,5 миллиона евро

СЕГОДНЯ 12:30 2019-07-01T12:30:59+03:00

"Опыт работы у РЖД в Сербии и на Балканах богатый, поэтому, судя по всему, динамика осуществления проектов будет достаточно высокая" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Предполагается, что соглашение будет заключено в ближайшее время

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Москва и Белград готовят договор о предоставлении Сербии экспортного кредита в 172.5 миллиона евро. Соглашение направлено на реконструкцию железнодорожной инфраструктуры Сербии.

Российский холдинг РЖД ранее заключил контракт с Сербией на 941 миллионов долларов, 800 миллионов из которых составляет экспортный госкредит.

"В соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе визита Путина в Белград 17 января, осуществляется подготовка нового межправсоглашения о предоставлении Белграду нового экспортного кредита, в том числе для продолжения развития инфраструктуры Сербии, а также создания современного диспетчерского центра", - рассказал РИА Новости российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко.

Предоставляемые 172.5 млн евро являются частью уже следующего, нового, договора на 230 млн евро - его условия подразумевают строительство Единого железнодорожного диспетчерского центра. Новый договор на 70% будет профинансирован за счет российского экспортного кредита и на 30% Сербской стороной.

"Опыт работы у РЖД в Сербии и на Балканах богатый, поэтому, судя по всему, динамика осуществления проектов будет достаточно высокая" - добавил российский посол.

ИСТОЧНИК KP.RU