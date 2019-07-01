2019-07-01T12:43:57+03:00
Происшествия

Полиция разыскивает бригаду скорой помощи, избившую до полусмерти жителя Красноярска

Едва живого мужчину доставили в больницу с травмой живота и разрывом селезенки
Артем ДЕГТЯРЕВ
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Полицейские разыскивают врачей, причинивших жителю Красноярска тяжкий вред здоровью.Полицейские разыскивают врачей, причинивших жителю Красноярска тяжкий вред здоровью.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Инцидент произошел в Кировском районе Красноярска. Поздней ночью 21 июня в Железнодорожную больницу поступил тяжело травмированный 46-летний Медведев Е., мужчину доставили в тяжелом состоянии.

- В ходе проверки стало известно, что в период с 19 по 20 июня рядом с одним из жилых домов по проспекту Красноярский Рабочий неустановленные сотрудники бригады скорой медицинской помощи причинили тяжкий вред здоровью 46-летнему Медведеву Е. Потерпевшего доставили в Дорожную клиническую больницу города с диагнозом тупая травма живота, разрыв селезенки, гемоперитонеум (повреждение внутренних органов), - рассказал КП источник в правоохранительных органах

В настоящий момент правоохранители проводят доследственную проверку и разыскивают врачей-изуверов, причинивших жителю Красноярска тяжкий вред здоровью. Сам Медведев Е. находится в больнице, за его жизнь борются настоящие врачи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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