В Госдуме обсудят запрет частных камер фиксации нарушений ПДД

СЕГОДНЯ 14:02 2019-07-01T14:02:44+03:00

ачастую частные комплексы фото- и видеофиксации устанавливаются там, где водители могут незначительно превысить допустимую скорость. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сейчас фиксировать нарушения на дорогах могут негосударственные организации и частные предприниматели

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На рассмотрение в Государственную думу внесли законопроект о полном запрете использования частных автоматических камер видеофиксации. Согласно ему, свойства и места установки камер должны определяться правительством.

Авторы законопроекта подчеркивают, что сейчас эксплуатация частных камер работает на возмездной основе, что позволяет отдельным недобросовестным предпринимателям, а зачастую и целым негосударственным организациям, получать выплаты, зависящие от суммы и количества собранных с помощью некорректно установленной камеры штрафов. Зачастую частные комплексы фото- и видеофиксации устанавливаются даже не на проблемных участках дороги с высокой аварийностью, а там, где водители могут незначительно превысить допустимую скорость. Работает подобная система на основании госконтрактов.

«Многие недобросовестные владельцы в целях увеличения количества выявленных правонарушений некорректно устанавливают камеры по отношению к дороге, либо искусственно увеличивают показатель погрешности», — передает ТАСС комментарий одного из авторов инициативы, главы комитета по труду и социальной политике Ярослава Нилова.

Для защиты прав водителей предлагается создать норму, согласно которой устанавливаемые камеры должны находиться в собственности Российской Федерации, а порядок их установки, соответственно, будет определяться правительством.

ИСТОЧНИК KP.RU