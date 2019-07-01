Город в Мексике завалило метровым слоем града

СЕГОДНЯ 15:54 2019-07-01T15:56:05+03:00

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Утром 30 июня в государственные органы Гвадалахары стали поступать сообщения о «необычном граде». К середине дня толщина слоя льда в некоторых районах стала достигать больше метра. Под снегом и льдом оказалась большая часть дорог, движение парализовано, а у некоторых припаркованных автомобилей видна только крыша. По данным Informador, как минимум 457 домов получили серьезные повреждения.

Для расчистки снежных завалов привлекли военных.Фото: REUTERS

В расчистке городских улиц участвуют не только местные муниципальные органы, но и военные с сотрудниками сил гражданской обороны.

"Такого града еще не было зарегистрировано. Как заявляют власти, такое событие зафиксировано впервые", — заявил местному изданию El Economista командир 14-го пехотного батальона Серхио Лопес Лара.

Губернатор штата Халиско, столицей которого является Гвадалахара, Энрике Альфаро Рамирес заявил, что впервые в своей жизни видит подобные погодные условия. После увиденного политик всерьез задумался о проблеме изменения мирового климата.

На данный момент 70 территории уже очищено. Пока нет никакой информации о пострадавших.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/717737" frameborder="0"></iframe> Мексиканскую Гвадалахару парализовал метровый слой града.

ИСТОЧНИК KP.RU