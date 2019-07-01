2019-07-01T16:34:49+03:00
В мире

Путин в Италии встретится с Папой Римским и председателем Совета министров

Кремль раскрыл план поездки
Григорий ЛЕОРДА
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Прошлая беседа президента с понтификом, проходившая за закрытыми дверями, продолжалась около часа.Прошлая беседа президента с понтификом, проходившая за закрытыми дверями, продолжалась около часа.Фото: Дмитрий СМИРНОВ
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В четверг, 4 июля, Владимир Путин с официальным визитом посетит Италию. Об этом информирует пресс-служба Кремля. Там он проведет несколько встреч, в том числе с президентом Итальянской Республики Серджио Маттареллой и председателем Совета министров Джузеппе Конте.

"Имеется в виду обсудить ключевые вопросы российско-итальянского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные международные и региональные темы", - разъяснили в Кремле.

Кроме того, Президент Российской Федерации посетит Ватикан для встречи с Папой Римским Франциском. Это будет уже их третья встреча. Прошлая аудиенция длилась около часа. Перед ней Путин подарил Франциску панно с Храмом Христа Спасителя. Вместе с этим делегация подарила Понтифику несколько томов Православной энциклопедии. Он в ответ преподнес медаль с изображением ангела-миротворца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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