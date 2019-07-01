В США умерла актриса Надежда Чередниченко

СЕГОДНЯ 17:55 2019-07-01T17:56:28+03:00

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В США на 92 году жизни скончалась заслуженная артистка РСФСР, актриса театра и кино Надежда Илларионовна Чередниченко. Об этом сообщает Союз кинематографистов РФ со ссылкой на ее родственников. Смерть Чередниченко наступила еще 14 июля, но известно об этом стало только сейчас.

"Надежда Илларионовна навсегда останется для нас неподражаемым примером таланта, женской красоты, обаяния, житейской мудрости и доброты. Светлая память!", - говорится в сообщении союза.

Надежда Чередниченко снимается в кино с 1946 года, хотя окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии только в 1949 году. Первая роль на экране досталась ей в фильме Андрея Фролова "Первая перчатка". Там она сыграла Нину Грекову.

"Основные свои роли в кино сыграла в период с 1954 по 1960 год. Зрители запомнили ее ролям в спортивной драме Владимира Гончукова "Чемпион мира" (Настя), в фильме Владимира Брауна «Матрос Чижик», в производственной мелодраме Евгения Брюнчютина "Когда поют соловьи" (Катя Квитка), военной драме Михаила Винярского "Координаты неизвестны" (Нюра)", - отмечается на сайте Союза кинематографистов.

ИСТОЧНИК KP.RU