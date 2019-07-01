"Автомобиль не мог помешать другим посетителям вокзала": В РЖД оправдали помпезный выезд Пугачевой на платформу в лимузине

СЕГОДНЯ 19:39 2019-07-01T19:39:54+03:00

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Не успели в интернете посмаковать барскую выходку Аллы Пугачевой, как ее уже оправдали. Сотрудники Дирекции железнодорожных вокзалов заявили, что Алла Борисовна не нарушила никаких законов и вообще никому из пассажиров помешать не могла.

Напомним, звезда направилась в Ригу в сопровождении детей и их нянек. Аэрофобия вынуждает Пугачеву путешествовать только поездом. Так и случилось в этот раз. Да только к Рижскому вокзалу доставил Mercedes-Maybach черного цвета. Да что там к вокзалу, прямо к вагону.

"На кадрах, распространённых в сети интернет, фигурирует не пассажирская платформа №1 Рижского вокзала, с которой осуществляется посадка пассажиров поезда №001Р Москва - Рига, а техническая платформа №2, поэтому автомобиль не мог помешать другим посетителям вокзала и пассажирам", - заявили в пресс-службе Дирекции железнодорожных вокзалов.

Заметим, в личном вагоне Пугачевой есть все для комфортного путешествия: спальня, душевая комната, столовая и кухня. Правда уже на в Риге семье пришлось побыть обычными людьми и нести свою поклажу по перрону на руках.

alla_pugacheva_forum Пугачеву проводили в Юрмалу

ИСТОЧНИК KP.RU