Наводнение в Иркутской области унесло жизни 14 человек
Уровень воды в Приангарье пошел на спад. При этом число жертв паводка в Иркутской области продолжает увеличиваться. По последним данным, жертвами стихии стали 14 человек.
"Число погибших от паводков возросло до 14 человек. Еще 13 сибиряков числятся пропавшими без вести", - рассказал собственный источник "КП"-Иркутск в экстренных службах.
Напомним, 27 июня, спустя два дня после поднятия уровня воды в реках Ия, Уда и Бирюса в Иркутской области был введен режим ЧС. Затопленными оказались жители почти семи тысяч домов в 83 населенных пунктах. Без крова остались больше 30 тысяч человек. Из-за наводнения погибли сотни животных, в Иркутскую область завезли десятки тысяч вакцин против гепатита А, брюшного тифа и дизентерии.
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ИСТОЧНИК KP.RU