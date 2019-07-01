Наводнение в Иркутской области унесло жизни 14 человек

СЕГОДНЯ 22:23 2019-07-01T22:23:52+03:00

Еще 13 пропали без вести [видео]

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Уровень воды в Приангарье пошел на спад. При этом число жертв паводка в Иркутской области продолжает увеличиваться. По последним данным, жертвами стихии стали 14 человек.

"Число погибших от паводков возросло до 14 человек. Еще 13 сибиряков числятся пропавшими без вести", - рассказал собственный источник "КП"-Иркутск в экстренных службах.

Напомним, 27 июня, спустя два дня после поднятия уровня воды в реках Ия, Уда и Бирюса в Иркутской области был введен режим ЧС. Затопленными оказались жители почти семи тысяч домов в 83 населенных пунктах. Без крова остались больше 30 тысяч человек. Из-за наводнения погибли сотни животных, в Иркутскую область завезли десятки тысяч вакцин против гепатита А, брюшного тифа и дизентерии.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/717788" frameborder="0"></iframe> Наводнение в Иркутской области: итоги.Целые города ушли под воду в Иркутской области

ИСТОЧНИК KP.RU