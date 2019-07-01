2019-07-01T22:23:52+03:00
Происшествия

Наводнение в Иркутской области унесло жизни 14 человек

Еще 13 пропали без вести [видео]
Григорий ЛЕОРДА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Водой затопило 83 населенных пункта.Водой затопило 83 населенных пункта.Фото: материалы пресс-служб
Изменить размер текста:

Уровень воды в Приангарье пошел на спад. При этом число жертв паводка в Иркутской области продолжает увеличиваться. По последним данным, жертвами стихии стали 14 человек.

"Число погибших от паводков возросло до 14 человек. Еще 13 сибиряков числятся пропавшими без вести", - рассказал собственный источник "КП"-Иркутск в экстренных службах.

Напомним, 27 июня, спустя два дня после поднятия уровня воды в реках Ия, Уда и Бирюса в Иркутской области был введен режим ЧС. Затопленными оказались жители почти семи тысяч домов в 83 населенных пунктах. Без крова остались больше 30 тысяч человек. Из-за наводнения погибли сотни животных, в Иркутскую область завезли десятки тысяч вакцин против гепатита А, брюшного тифа и дизентерии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наводнение в Иркутской области сейчас: стоит ли бояться эпидемии.(подробности).

Синоптики опровергли слухи о второй волне паводков в Иркутской области. (подробности).

Причины наводнения в Иркутской области: почему затопило Тулун и Нижнеудинск. (подробности).

Наводнение в Иркутской области: итоги.Целые города ушли под воду в Иркутской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Иран готов вернуться к выполнению обязанностей по ядерной сделке, если страны-участники выполнят свои
Тегеран пригрозил уничтожить Израиль в случае атаки США
Страны ОПЕК спустя пять часов обсуждения согласовали проект хартии бессрочного сотрудничества с "не ОПЕК"
В Лондоне из самолета выпало тело безбилетника
Жаров рассказал, зачем России система устойчивости Рунета
Украина изменила план учений Sea Breeze – 2019 из-за действий России
Исторический центр Венеции станет платным с 2020 года
Черноморский флот проследит за учениями НАТО
Термокружка Путина стала хитом онлайн-продаж в Китае
"Автомобиль не мог помешать другим посетителям вокзала": В РЖД оправдали выезд Пугачевой на платформу в лимузине
Кикабизде поддержал решение Катамадзе об отказе ступать на российские сцены
«Семейная ипотека» помогла снизить ставки
Демонстранты захватили здание заксобрания Гонконга и разрисовали граффити зал заседаний
До конца 2020 года из аварийных домов переселят 64 000 человек
Собянин: 44 тысячи москвичей получают медицинские анализы в электронном виде
В США умерла актриса Надежда Чередниченко
Медведев призвал за пять лет вдвое сократить число людей с доходами ниже прожиточного минимума
«Политическая ситуация свела всех с ума»: Виктор Дробыш прокомментировал заявление Катамадзе
Нейромобиль для инвалидов появится в России
Журналист Иван Голунов вошел в пятерку самых упоминаемых персон июня
Россия предложила Америке обменять летчика Ярошенко
Юрий Лоза высказался об отказе Катамадзе выступать в России
Путин в Италии встретится с Папой Римским и председателем Совета министров
В Германии разбился военный вертолет: погиб человек
Вячеслав Володин предложил создать единый реестр террористических организаций
ФАС не признал стенды IQOS рекламой табака
Город в Мексике завалило метровым слоем града