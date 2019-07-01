СЕГОДНЯ 23:02 2019-07-01T23:02:53+03:00

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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) не был нарушен Тегераном. Такое заявление сделал иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф. Он также сообщил,что Иран готов вернуться к выполнению обязанностей по ядерной сделке, если страны-участники выполнят свои обещания.

"Мы не нарушили СВПД, и 36-й параграф договора подтверждает это", - написал глава МИД Ирана в социальной сети.

При этом Джавад Зариф отметил, что 36 параграф "был исчерпан" после выхода США из договора. Министр заявил, что дал другим странам время и только спустя 60 недель начал действовать.

По его мнению, Иран будет готов вернуться к исполнению своих обязательств как только "три европейские страны начнут соблюдать свои". В договоре сейчас задействованы Россия, Китай, Великобритания, Франция и ФРГ.

ИСТОЧНИК KP.RU