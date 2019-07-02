2019-07-02T05:44:27+03:00
Общество

"Аэрофлот" отменил часть рейсов из Москвы в Прагу из-за решения Чехии

Чешские власти решили аннулировать разрешение авиаперевозчика на выполнение рейсов
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
"Аэрофлот" отменил часть рейсов в Прагу"Аэрофлот" отменил часть рейсов в ПрагуФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Российская авиакомпания “Аэрофлот” аннулировала часть рейсов из Москвы в Прагу. Об этом 2 июля сообщил представитель авиаперевозчика.

По его словам, решение было принято после того, как авиационные власти Чехии аннулировали разрешения на часть рейсов российской компании, несмотря на имеющиеся у “Аэрофлота” технические возможности для обеспечения рейсов.

Причину такого решения чешской стороны представитель "Аэрофлота" не уточнил. Под запрет попали рейсы SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019 за 2 июля. В российской авиакомпании добавили, что рейсы SU2012/2013 и SU2024/2025 будут выполнены. На них в Прагу доставят пассажиров отмененных рейсов.

Компания вернет деньги пассажирам, забронировавшим билеты на рейсы 2 июля или предложит маршрут в альтернативный пункт в Европе без сборов.Также компания передаст своих клиентов другим авиаперевозчикам, передает Интерфакс.

Помимо этого, представитель авиакомпании "Победа" сообщил журналистам, что компания во вторник отменяет рейсы Москва - Карловы Вары.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Netflix представил промо-кадры сериала "Ведьмак"
Трамп одобрил выделение 4,6 млрд долларов на помощь беженцам
В России цены на мясо могут вырасти минимум на 10%
Сосо Павлиашвили вступился за Нино Катамадзе
Климкин назвал "эмоциональной историей" свой конфликт с Зеленским
Минздрав предложил проверять студентов на наркотики
В Москве таксист отравил и ограбил мужчину
США продолжат давить на Иран до изменения политики Тегерана по ядерному оружию
CNBC: разведка США не верит, что Россия выпустит более 60 комплексов "Авангард"
Турция обдумывает покупку российских истребителей взамен американских F-35
Полиция Гонконга восстановила контроль над зданием парламента автономии
Британку выгнали из самолета за слишком глубокое декольте
МЧС предупредил о грозе с дождем и градом в Москве в ближайшие часы
Климкин ушел в отпуск, не дожидаясь решения Рады о его отставке
Взрыв прогремел на детской площадке под Днепром
Иран готов вернуться к выполнению обязанностей по ядерной сделке, если страны-участники выполнят свои
Тегеран пригрозил уничтожить Израиль в случае атаки США
Наводнение в Иркутской области унесло жизни 14 человек
Страны ОПЕК спустя пять часов обсуждения согласовали проект хартии бессрочного сотрудничества с "не ОПЕК"
В Лондоне из самолета выпало тело безбилетника
Жаров рассказал, зачем России система устойчивости Рунета
Украина изменила план учений Sea Breeze – 2019 из-за действий России
Исторический центр Венеции станет платным с 2020 года