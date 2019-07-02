"Аэрофлот" отменил часть рейсов из Москвы в Прагу из-за решения Чехии

СЕГОДНЯ 05:44 2019-07-02T05:44:27+03:00

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Российская авиакомпания “Аэрофлот” аннулировала часть рейсов из Москвы в Прагу. Об этом 2 июля сообщил представитель авиаперевозчика.

По его словам, решение было принято после того, как авиационные власти Чехии аннулировали разрешения на часть рейсов российской компании, несмотря на имеющиеся у “Аэрофлота” технические возможности для обеспечения рейсов.

Причину такого решения чешской стороны представитель "Аэрофлота" не уточнил. Под запрет попали рейсы SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019 за 2 июля. В российской авиакомпании добавили, что рейсы SU2012/2013 и SU2024/2025 будут выполнены. На них в Прагу доставят пассажиров отмененных рейсов.

Компания вернет деньги пассажирам, забронировавшим билеты на рейсы 2 июля или предложит маршрут в альтернативный пункт в Европе без сборов.Также компания передаст своих клиентов другим авиаперевозчикам, передает Интерфакс.

Помимо этого, представитель авиакомпании "Победа" сообщил журналистам, что компания во вторник отменяет рейсы Москва - Карловы Вары.

ИСТОЧНИК KP.RU