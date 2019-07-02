2019-07-02T06:49:15+03:00
Звезды

Netflix представил промо-кадры сериала "Ведьмак"

Фанатам книг Анджея Сапковского показали, как будут выглядеть персонажи фильма
Юлия ДИВЕЕВА
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Генри Кавилл в роли ведьмака ГеральтаГенри Кавилл в роли ведьмака ГеральтаФото: СОЦСЕТИ
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Видеосервис Netflix опубликовал в понедельник в соцсетях несколько промо-кадров сериала "Ведьмак" по мотивам произведений польского писателя Анджея Сапковского. На фотографиях фанатам показали, как будут выглядеть главные герои многосерийного фильма.

Геральт из Ривии в исполении Генри Кавилла Фото: СОЦСЕТИ

Геральт из Ривии в исполении Генри КавиллаФото: СОЦСЕТИ

Помимо главного персонажа - Геральта, которого играет британский актер Генри Кавилл, создатели познакомили зрителей с двумя женскими образами: возлюбленной Геральта чародейкой Йеннифэр, в исполнении Ани Чалотра, а также юной княжной Цири, которую играет Фрея Аллан.

Чародейка Йеннифэр в исполнении Ани Чалотра Фото: СОЦСЕТИ

Чародейка Йеннифэр в исполнении Ани ЧалотраФото: СОЦСЕТИ

Кавилл стал широко известен после исполнения роли Супермена в фильмах "Человек из стали", "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" и "Лига справедливости".

Действие книг Сапковского происходит в вымышленном мире, напоминающем Восточную Европу времён позднего средневековья, где рядом с людьми существуют разного рода волшебные существа и чудовища. Геральт - ведьмак, наемник, дин из последних охотников на чудовищ.

Фрея Аллан в роли княжны Цири Фото: СОЦСЕТИ

Фрея Аллан в роли княжны ЦириФото: СОЦСЕТИ

По циклу книг о ведьмаке была создана компьютерная игра. В Netflix подчеркивают, что при создании сериала опирались именно на литературный источник, а не на игру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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