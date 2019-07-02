Netflix представил промо-кадры сериала "Ведьмак"
Видеосервис Netflix опубликовал в понедельник в соцсетях несколько промо-кадров сериала "Ведьмак" по мотивам произведений польского писателя Анджея Сапковского. На фотографиях фанатам показали, как будут выглядеть главные герои многосерийного фильма.
Геральт из Ривии в исполении Генри КавиллаФото: СОЦСЕТИ
Помимо главного персонажа - Геральта, которого играет британский актер Генри Кавилл, создатели познакомили зрителей с двумя женскими образами: возлюбленной Геральта чародейкой Йеннифэр, в исполнении Ани Чалотра, а также юной княжной Цири, которую играет Фрея Аллан.
Чародейка Йеннифэр в исполнении Ани ЧалотраФото: СОЦСЕТИ
Кавилл стал широко известен после исполнения роли Супермена в фильмах "Человек из стали", "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" и "Лига справедливости".
Действие книг Сапковского происходит в вымышленном мире, напоминающем Восточную Европу времён позднего средневековья, где рядом с людьми существуют разного рода волшебные существа и чудовища. Геральт - ведьмак, наемник, дин из последних охотников на чудовищ.
Фрея Аллан в роли княжны ЦириФото: СОЦСЕТИ
По циклу книг о ведьмаке была создана компьютерная игра. В Netflix подчеркивают, что при создании сериала опирались именно на литературный источник, а не на игру.
ИСТОЧНИК KP.RU