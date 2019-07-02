2019-07-02T07:41:30+03:00
Общество

Эксперты составили топ лишних вещей в отпуске

Лидирует - лишняя одежда, а за ней - обувь
Мария ИГНАТЬЕВА
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Эксперты составили ТОП лишних вещей в отпускеЭксперты составили ТОП лишних вещей в отпускеФото: Олег ЗОЛОТО
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Специалисты популярного хостинга по продаже билетов провели опрос среди своих пользователей и выяснили, что большинство из них часто берут с собой в отпуск много лишних вещей.

Лишняя одежда заняла первое место в рейтинге. За этот пункт проголосовали 21%. Следом люди говорили, что не стоит складывать в чемодан много пар обуви. Так посчитали 14% опрошенных. Далее в списке ненужных вещей, как сообщает Интерфакс, оказались плойки для выпрямления волос, полотенца, зонтики и книги – они набрали по 9% голосов.

Стольким же туристам, 9 % не пригодилась в отпуске аптечка с лекарствами от всех болезней. Путешественники решили покупать страховку лишь бы не нести на себе кучу таблеток.

За лишнюю косметику и ноутбук проголосовали 5% респондентов. Компьютер довольно тяжелый и не пригождается почти никогда, а духи и тонна косметики на пляжных курортах явно лишнее. Еще 5% просто отшутились, сказав, что лишние как правило, были их компаньоны. Столько же путешественников поделились, что забыли про правила провоза ручной клади и положили в рюкзак ножницы, которые затем изъяли в аэропорту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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