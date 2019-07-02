Солнечное затмение 2 июля 2019 года в Москве увидеть не получится

СЕГОДНЯ 08:24 2019-07-02T08:24:34+03:00

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Полное солнечное затмение происходит не так часто, как хотелось бы. Ученые утверждают, что явление случается примерно каждые 360 лет в любом конкретном месте Земли. Полное солнечное затмение 2 июля 2019 года пройдет в Южной Америке, поэтому наблюдать его смогут жители Чили и Аргентины. Луна полностью закроет Солнце на четыре с половиной минуты.

В Москве в этот раз увидеть солнечное затмение не получится. И дело даже не в том, что в столице Солнце уже спрячется за горизонтом. По московскому времени затмение начнется в 22:23, а закат в 21:16. Увидят явление лишь жители Чили и Южной Америки.

Однако, если вы хотели понаблюдать за небесными телами, не стоит отчаиваться и расстраиваться. Многие американские обсерватории будут вести онлайн-трансляции явления. Так что можно будет увидеть уникальное событие не выходя из дома.

Но, несмотря на то, что увидеть затмение у россиян не получится, ощутят его влияние многие. Рассказываем как.

ИСТОЧНИК KP.RU