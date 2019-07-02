2019-07-02T11:34:57+03:00
Общество

День независимости по-американски: Трамп обещал показать настоящие танки

Такого в США еще никогда не было
Мария ИГНАТЬЕВА
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День независимости по-американски: Трамп обещал показать настоящие танкиДень независимости по-американски: Трамп обещал показать настоящие танкиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Америке 4 июля отпразднуют День независимости. В этом году отмечать его будут по-особенному. Президент страны пообещал впервые показать военную технику, в числе которой танки, и лучшие по мнению Трампа истребители в мире.

- У нас будет отличное 4 июля в Вашингтоне. Такого еще не было, оно будет особенное. У нас будут самолеты в небе, лучшие истребители в мире и другие самолеты тоже. И у нас будут выставлены танки на улице, - сказал он журналистам.

По мнению президента, лучшие истребители - бомбардировщики пятого поколения F-35. Также он уточнил, что танки "Шерман" и "Абрамс", не будут ездить по дорогам, так как это портит асфальт. Тяжелую технику расставят в определенных местах.

Эта идея родилась у американского президента в 2017 году после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, где Трампа впечатлил парад в честь Дня взятия Бастилии. По данным местных СМИ, эта затея обойдется правительству США в миллион долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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