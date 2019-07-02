2019-07-02T12:23:28+03:00
В мире

Толстовку принцессы Дианы выставили на аукцион

Торги начнутся с $5 тысяч
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Фото: RR Auction + Global Look Press.Фото: RR Auction + Global Look Press.
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Толстовку британской принцессы Дианы планируют продать на аукционе. Речь идет об одежде, которую королевская особа очень любила и часто надевала на тренировки.

Сообщается, что на толстовке темно-синего цвета изображен принт Fly Atlantic. Продажей эксклюзивной вещи занимается RR Auction.

«Лично носимая принцессой Дианой толстовка Virgin Atlantic, подаренная ей деловым магнатом Ричардом Брэнсоном, которую Диана позже подарила своему давнему личному тренеру Дженни Риветт», — цитирует сообщение организатора торгов сайт «Свободная пресса».

Сам тренер вспоминает, что Диана часто носила эту толстовку на тренировки, чтобы папарацци не сделали новых снимков в другой одежде.

Добавим, что вместо с кофтой на аукционе будет выставлена небольшая личная записка, которую принцесса передала своему тренеру вместе с подарком. Эту толстовку Диана передала Риветту за несколько месяцев до своей гибели, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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