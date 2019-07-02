На Кутузовском проспекте произошла авария: Два человека погибли, пять пострадали

СЕГОДНЯ 15:32 2019-07-02T15:32:06+03:00

Сейчас на месте происшествия работают машины скорой помощи и полиция. Фото: предоставлено очевидцем

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На Кутузовском проспекте в Москве произошла серьезная авария. Столкнулись три машины, среди которых было одно такси, сообщает источник КП.

KIA ехала по направлению в область, однако неожиданно вылетела на встречку и врезалась в таксиФото: предоставлено очевидцем

Известно, что легковая машина KIA ехала по направлению в область, однако неожиданно вылетела на встречку и врезалась в такси. Водители такси и KIA погибли. Еще пять человек получили серьезные ранения. Среди пострадавших есть трое детей.

Сейчас на месте происшествия работают машины скорой помощи и полиция. Устанавливаются причины ДТП. На данный момент на месте аварии перекрыто движение от Минской улицы до ТТК. Для проезда закрыты три полосы из четырех. Автомобили могут проехать только по крайней правой полосе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/717980" frameborder="0"></iframe> Крупная авария на Кутузовском проспекте.

ИСТОЧНИК KP.RU