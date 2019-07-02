2019-07-02T15:32:06+03:00
Происшествия

На Кутузовском проспекте произошла авария: Два человека погибли, пять пострадали

На месте ДТП перекрыто движение
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Сейчас на месте происшествия работают машины скорой помощи и полиция.Сейчас на месте происшествия работают машины скорой помощи и полиция.Фото: предоставлено очевидцем
Изменить размер текста:

На Кутузовском проспекте в Москве произошла серьезная авария. Столкнулись три машины, среди которых было одно такси, сообщает источник КП.

KIA ехала по направлению в область, однако неожиданно вылетела на встречку и врезалась в такси Фото: предоставлено очевидцем

KIA ехала по направлению в область, однако неожиданно вылетела на встречку и врезалась в таксиФото: предоставлено очевидцем

Известно, что легковая машина KIA ехала по направлению в область, однако неожиданно вылетела на встречку и врезалась в такси. Водители такси и KIA погибли. Еще пять человек получили серьезные ранения. Среди пострадавших есть трое детей.

Сейчас на месте происшествия работают машины скорой помощи и полиция. Устанавливаются причины ДТП. На данный момент на месте аварии перекрыто движение от Минской улицы до ТТК. Для проезда закрыты три полосы из четырех. Автомобили могут проехать только по крайней правой полосе.

Крупная авария на Кутузовском проспекте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Назвала причина массового увольнения сотрудников ПАО «Ильюшин»
Медведев предложил уголовно наказывать за срыв нацпроектов
Роспотребнадзор предложил "клеймить" минеральную воду для борьбы с подделками
В России появится ГОСТ для светофоров
ФАС изучит, как в России "сочиняют" цену на мясо
"Пророссийский реванш": Порошенко прокомментировал идею сделать русский язык региональным в Донбассе
В Москве появится площадь Загреба, а в столице Хорватии - проспект Москвы
Аналитики: запрет России на полеты в Грузию плохо скажется на экономике страны
В Америке самолет вернулся в аэропорт вылета из-за вони в салоне
Правительство разрешит полицейским объявлять предостережения
Российские журналисты попали под обстрел в Донецке
Нино Катамадзе не стала отменять мартовский концерт в Москве
Маргарита Симоньян на украинском попросила Зеленского освободить Вышинского
ВЦИОМ: Рейтинг оппозиции в Москве не более 6%
Пилот объяснил из-за чего Чехия ограничивала полеты российских авиакомпаний
В Москве построят 24 новых моста
Россияне стали меньше меньше верить в гороскопы и НЛО
ОПЕК+ одобрила продление сделки по ограничению добычи нефти
Россия увеличила число безвизовых для въезда стран до 116
Пожизненно осужденный член банды GTA получил еще 20 лет за попытку побега
США планируют ввести пошлины на товары из Европы на 4 миллиарда долларов
Ростуризм помогает российским путешественникам, которые пострадали от отмены рейсов в Чехию
Больше половины россиян хотят работать после выхода на пенсию
Толстовку принцессы Дианы выставили на аукцион
Дональд Трамп заявил, что США нужно равняться на Россию
Ученые назвали плохой сон причиной опасной болезни