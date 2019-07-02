Роспотребнадзор предложил "клеймить" минеральную воду для борьбы с подделками

СЕГОДНЯ 16:03 2019-07-02T16:04:16+03:00

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Роспотребнадзор обратился в Минпромторг с идеей о маркировке минеральной воды. Так ведомство намерено бороться с производством и продажей нелегальной продукции. Данный вывод следует из документов к совещанию по этой теме в Совете Федерации.

"В части мер, направленных на предотвращение производства и оборота контрафактной минеральной воды, Роспотребнадзором подготовлено и направлено в Минпромторг предложение по введению маркировки контрольными (идентификационными) знаками минеральной воды", - приводит выдержку из документов ТАСС.

Отметим, с подобной идеей к власти обратились сами производители. В первую очередь, они хотят включить в национальную систему цифровой маркировки разливаемую на производстве "Холдинг Аква" минеральную воду "Ессентуки №4" и "Ессентуки №17". Сейчас обязательной маркировке в России подлежат: табак, алкоголь, духи, фотокамеры и небольшой ряд других товаров.

ИСТОЧНИК KP.RU