2019-07-02T18:09:15+03:00
Звезды

Принц Уильям вышел без охраны к поклонникам погибшей принцессы Дианы

Они пришли почтить память леди Ди в ее день рождения
Елена АКИМОВА
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Принц Уильям поддержал поклонников своей матери. ФОТО: www.instagram.com/britishroyalcouplesПринц Уильям поддержал поклонников своей матери. ФОТО: www.instagram.com/britishroyalcouples
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Принц Уильям удивил поклонников принцессы Дианы, погибшей в 1997 году. В ее день рождения, 1 июля, он неожиданно покинул Кенсингтонский дворец и подошел пообщаться с людьми, пришедшими почтить память его матери.

В этот день с самого утра у стен дворца собирались те, кто воспринял гибель принцессы, как личную трагедию. Несколько десятков человек проводили тихую панихиду по представительнице королевской семьи. Они принесли много фотографий принцессы, возложили цветы и зажгли свечи, в этот момент к ним присоединился 37-летний Уильям.

Сын Дианы вышел пообщаться со всеми неравнодушными и поблагодарил их ха поддержку. Очевидцы отмечают, что он был без охраны.

Люди спросили у представителя королевской семьи, когда же появится памятник принцессе и Уильям пообещал, что очень скоро.

britishroyalcouplesbritishroyalcouples
Принц Уильям поддержал поклонников своей матери
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- Скоро, очень скоро. Мы просто хотим убедиться, что это будет правильно. Важно, чтобы это было понято правильно, — цитирует слова сына принцессы Дианы Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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