2019-07-02T22:31:40+03:00
В мире

Украинские активисты готовят протестную акцию на Майдане

Им не понравились решения ЦИКа
Григорий ЛЕОРДА
Поделиться:
Комментарии: comments8
Активисты призвали соотечественников выйти на Майдан, чтобы быть "за Украину".Активисты призвали соотечественников выйти на Майдан, чтобы быть "за Украину".Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО
Изменить размер текста:

Украинские активисты решили провести протестную акцию на Майдане. Так в Незалежной реагируют на решение Центральной избирательной комиссии о регистрации кандидатами в народные депутаты бывшего главы Администрации президента Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.

"Русского пропагандиста Шария и шестерку Януковича [экс-президент Украины]Клюева зарегистрировали кандидатами в депутаты. Зарегистрировали, хотя они не жили последние пять лет на Украине и по закону вообще не имели никаких шансов быть зарегистрированными. А в это время с тюрьмы выпускают террористов и убийц небесной сотни", - сообщил активист Роман Синицын в социальной сети.

Ниже он заявил о том, что не собирается это терпеть и призвал своих подписчиков выйти на Майдан.

"Плевать на то, кто ты, за Порошенко, за Вакарчука, за Тимошенко, за Ляшко или Зеленского. Главное, что ты будешь за Украину", - подытожил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Минобороны опровергло сообщение о взрыве газа на глубоководном аппарате
Канада разрешила себе поставлять оружие на Украину
Совет Европы требует от России выплатить еще 55 миллионов евро
Зеленский рассказал, кто вдохновил его идти в политику
Июнь 2019 года побил рекорд метеонаблюдений: такой жары мир еще не видел
Путин поручил упростить получение российского паспорта украинцами
Медведев выразил соболезнования родным погибших моряков-подводников
Путин о гибели моряков-подводников: Это большая потеря для флота и армии
Российский миллиардер в день рождения арендовал телешоу "Форт Боярд"
Оппозиция идет на выборы в Мосгордуму с рейтингом в 6%
WADA подозревает 300 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил
Украина не пригласит наблюдателей ПАСЕ на выборы Рады
Германия оштрафовала Facebook за недостоверные отчеты на 2 млн евро
В массовом ДТП на Кутузовском проспекте погибла многодетная женщина
Глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам при Президенте РФ
Google Карты научились отслеживать загруженность общественного транспорта
В ДТП на западе Грузии пострадали 14 военных