Украинские активисты готовят протестную акцию на Майдане

2 Июль 22:30 2019-07-02T22:31:40+03:00

Активисты призвали соотечественников выйти на Майдан, чтобы быть "за Украину". Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

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Украинские активисты решили провести протестную акцию на Майдане. Так в Незалежной реагируют на решение Центральной избирательной комиссии о регистрации кандидатами в народные депутаты бывшего главы Администрации президента Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.

"Русского пропагандиста Шария и шестерку Януковича [экс-президент Украины]Клюева зарегистрировали кандидатами в депутаты. Зарегистрировали, хотя они не жили последние пять лет на Украине и по закону вообще не имели никаких шансов быть зарегистрированными. А в это время с тюрьмы выпускают террористов и убийц небесной сотни", - сообщил активист Роман Синицын в социальной сети.

Ниже он заявил о том, что не собирается это терпеть и призвал своих подписчиков выйти на Майдан.

"Плевать на то, кто ты, за Порошенко, за Вакарчука, за Тимошенко, за Ляшко или Зеленского. Главное, что ты будешь за Украину", - подытожил он.

ИСТОЧНИК KP.RU