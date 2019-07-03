Вице-президент США отменил выступление в штате Нью-Гэмпшир

СЕГОДНЯ 02:41 2019-07-03T02:45:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Выступление вице-президента США Майка Пенса 2 июля в штате Нью-Гэмпшир было отменено. Политик не смог вылететь на мероприятие в Салеме в связи с некоей ситуацией.

Как сообщил телеканал Fox News, Пенс был вынужден экстренно вернуться в столицу, не успев приземлиться в аэропорту Нью-Гэмпшира. Его представитель сообщил собравшимся, что в Вашнгтоне “произошла ситуация”, которая требует его присутсвия.

Однако пресс-секретарь Пенса Алисса Фара в твиттере опровергла сообщения о том, что "борт номер два" пришлось возвращать в обратно. Она уточнила, что ее шеф не успел покинуть Вашингтон.

Возникли обстоятельства, которые вынудили вице-президента остаться, а его поездку решили перенести. Подробности не сообщаются, но известно, что случившееся не связано с состоянием здоровья самого Пенса или президента США Дональда Трампа.

Глава Белого дома во вторник находился в Вашингтоне и у него не было запланированных публичных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU