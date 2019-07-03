2019-07-03T07:20:58+03:00
Происшествия

При стрельбе в торговом центре Калифорнии пострадали четыре человека

Нападавший скрылся на поезде
Григорий ЛЕОРДА
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Полицейские ищут нападавшего.Полицейские ищут нападавшего.
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В торговом центре города Сан-Бруно в Калифорнии произошла стрельба. В результате инцидента ранено четыре человека, в том числе двое подростков. Один из них находится в тяжелом состоянии, другой в критическом. Еще двое от госпитализации отказались.

Вызов в полицию поступил около четырех часов вечера по местному времени. Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что на месте был не один, а два стрелка. Между ними случилась перестрелка. Подозреваемый мог сесть на поезд. Чтобы найти его полиция на какое-то время закрыло несколько станций. Сейчас движение восстановлено, сообщает телеканал ABC 7 News.

"Любая стрельба - трагическое, глупое событие.Когда вы делаете это в торговом центре или любом районе, где будет много людей, это показывает истинное пренебрежение, и это бессмысленный акт", - сказал начальник полиции Сан-Бруно Эд Барберини.

ИСТОЧНИК KP.RU

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