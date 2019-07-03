Эксперты назвали города с самым высоким темпом роста зарплат

СЕГОДНЯ 08:04 2019-07-03T08:04:05+03:00

За год оклад жителей Барнаула, Москвы и Тюмени повысился больше чем, на 10%

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Сервис объявлений "Авито" проанализировал вакансии предложенные на сайте. Выяснилось, что больше всего денег получают специалисты из Москвы, Питера и Екатеринбурга.

"При этом наибольший рост отмечен в Барнауле (11,6%), в столице (10,9%) и в Тюмени (10,2%).Чуть меньший темп роста зарплат во втором квартале наблюдался в Новосибирске (плюс 9,4%), Екатеринбурге (плюс 9,2%) и Тольятти (плюс 9%)", - сообщает в "Авито".

Средняя зарплата в 23 изученных городах по сравнению с данными прошлого года за этот же период подросла на 6%. По информации сервиса, средний россиянин получает 37 тысяч рублей.

При этом в Москве средняя зарплата на двадцать тысяч рублей больше среднероссийской. В Санкт-Петербурге - на десять, в Екатеринбурге - всего на две тысячи. Самые низкие зарплаты эксперты зафиксировали в Тольятти, Волгограде, Ульяновске, Барнауле и Ижевске. Жители этих городов получают в среднем от 29 до 31 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU