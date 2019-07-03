2019-07-03T15:18:26+03:00
Экономика

ЦБ планирует ввести новые меры по органичению потребкредитования

При этом, рисков общей финансовой стабильности регулятор не видит
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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В ЦБ заявили о дополнительных мерах для ограничения потребкредитовВ ЦБ заявили о дополнительных мерах для ограничения потребкредитовФото: Анастасия Осипова
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Центробанк России собирается применить дополнительные ограничения роста потребительских кредитов. Изменения вступят в силу с 1 октября.

Подобные меры становятся необходимыми в связи с введением нового показателя долговой нагрузки (ПДН), что приведет к удлинению отдельными банками сроков кредитования. В результате платеж к доходу начнет снижаться при сохранении общего размера кредита, а соответственно и сохранении рисков. Для того, чтобы минимизировать эти риски, по мнению российского регулятора финансового рынка, необходимо еще сильнее поднять коэффициент риска.

"Мера, о которой мы думаем, - это могут быть дополнительные меры, связанные со срочностью кредита. Может быть, как обычно, дополнительные риск-веса в случае очень длинных кредитов", - передает ТАСС слова первого зампредседателя центробанка Ксении Юдаевой.

При этом, как отметила Юдаева, существующая в стране проблема закредитованности далеко не поголовная, новые меры должны обеспечить большую финансовую безопасность для социально-уязвимых групп, в которых сам факт кредитование можно назвать необеспеченным. Граждан с хорошей кредитной историей и прочими влияющими на одобрение показателями условия меняться не должны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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