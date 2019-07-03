Семья погибшего Героя России поклонилась святыням в главном храме Росгвардии

СЕГОДНЯ 15:30 2019-07-03T15:30:46+03:00

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Строящийся Князь-Владимирский храм в Балашихе посетили родные Героя России, капитана Григория Ширяева, погибшего при исполнении воинского долга. Его отряд спецназа неоднократно участвовал в контртеррористических операциях на Северном Кавказе, и в одной из них он геройски погиб.

Свою сестру Марию он в свое время познакомил со сослуживцем Евгением, за которого она затем вышла замуж. Не так давно они обвенчались. А в главный храм Росгвардии пришли уже вместе с тремя детьми и матерью Григория и Марии Людмилой Ивановной. Теперь о семье погибшего героя заботится руководство Росгвардии и его сослуживцы.

- Настоятель храма - отец Максим Беликов - рассказал им о духовной значимости хранящихся в соборе православных святынях - воинской походной хоругви с изображением апостола Андрея Первозванного и частицы священного огня, переданного из Елоховского Богоявленского кафедрального собора Москвы, - сообщила пресс-служба Росгвардии.

Близкие Героя России поклонились переданным ранее в храм частицам мощей святых покровителей воинства – святого великомученика Георгия Победоносца, апостола Андрея Первозванного и святителя Спиридона Тримифунтского.

Напомним, строительство главного храма Росгвардии планируют завершить в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU