Новый фильм Тарантино может стать последним в его карьере

СЕГОДНЯ 16:21 2019-07-03T16:21:17+03:00

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Американский режиссер Квентин Тарантино рассказал, что может закончить кино-карьеру после выпуска своей девятого по счету картины "Однажды в... Голливуде".

В 2016 году режиссер "Криминального чтива" объявил, что собирается завершить режиссерскую деятельность только на десятом фильме.

«Если фильм будет хорошо принят, возможно, я не стану снимать десятый. Может быть, я остановлюсь прямо сейчас. Может быть, уйду, пока я на пике. Посмотрим», — заявил кинематографист в интервью GQ Australia.

В случае, если режиссер, обладатель 18 престижных кинонаград, решит уйти от кинематографа, переставать творить он не собирается:

"Я буду писать книги о кино и начну писать для театра, так что я по-прежнему буду творить." Кинематографу, по его словам, голливудский гуру отдал все, что мог.

Премьера 9-ого фильма известного режиссера состоялась на недавно прошедшем Каннском фестивале, не испытывающие большой любви к голивудскому стилю, французские критики все равно тепло приняли картину с Леонардо Ди Каприо и Бредом Питтом в главнфх ролях. В мировой прокат "Однажды в... Голливуде" вышла 21 мая, увидеть, возможно, заключительную в карьере Тарантино картину в российских кинотеатрах получится только с 8 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU