Чебоксары вошли в число финалистов проекта Минстроя РФ по модернизации системы водоснабжения

СЕГОДНЯ 16:46 2019-07-03T16:46:47+03:00

Трехсторонний договор между банком, городами и Минстроем был подписан 2 июля в Министерстве строительства РФ. Фото предоставлено пресс-центром Правительства республики Чувашия.

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Вместе с другими волжскими городами - Рыбинском, Иваново, Волжским, Дзержинском — столица Чувашии победила в конкурсном отборе и вошла в число финалистов проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации» Минстроя России. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Экология». Средства на модернизацию городу Чебоксары выделяет Новый банк развития БРИКС.

Трехсторонний договор между банком, городами и Минстроем был подписан 2 июля в Министерстве строительства РФ. Всего на реконструкцию водного хозяйства в пяти волжских городах Новый банк выделяет 320 млн долларов.

- Мероприятия по оздоровлению Волги входят в нацпроект «Экология». Мы рассчитываем на синергетический эффект, чтобы одна из главных водных «артерий» страны – река Волга – получила развитие, - подчеркнул министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. - Для этого требуется работа единой команды – федеральных министерств, субъектов РФ, муниципалитетов и финансовых институтов.

По словам председателя Кабинета Министров Чувашии Ивана Моторина, всего за 6 лет на модернизацию системы водоснабжения Чебоксар будет направлено 3,5 млрд рублей, включая инвестиции банка и собственные средства республики Чувашия. Их потратят на 9 проектов, в том числе будет закончена реконструкция загородного коллектора города Чебоксары, построены новые сети водоснабжения и водоотведения, модернизированы насосные станции и обновлено оборудование очистной водопроводной станции «Заовражная».

- Износ сетей водоснабжения и водоотведения, оборудования канализационных насосных станций и очистной водопроводной станции «Заовражное» мог бы привести к серьезным экологическим проблемам, авариям, потерям и существенному росту тарифа для населения, - отметил во время подписания договора глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков. - Выделенный грант, более 3 млрд рублей, позволит решать эти задачи.

ИСТОЧНИК KP.RU