2019-07-03T17:05:22+03:00
Политика

Путин подписал закон о статусе паломников

В документе содержатся положения, касающиеся организации паломнической деятельности в России
Александр ДЖУМАЕВ
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Президент России Владимир Путин подписал закон о специальном правовом статусе паломника и правилах паломнической деятельности в России. Документ опубликован в среду, 3 июля, на официальном портале правовой информации.

В тексте документа содержится определение как паломника как физического лица, совершающего поездку для посещения мест религиозного почитания (паломничества) и объектов религиозного назначения, расположенных на российской территории. При этом паломники вправе организовывать поездки как самостоятельно, так через религиозные организации.

Паломническая деятельность при этом определяется как организация поездок к священным местам, включая планирование размещения, питания, транспортного обслуживания и сопровождения паломников, а также установление, поддержание и развитие международных связей и контактов для организации таких поездок. Такими поездками, согласно документу, могут заниматься только религиозные организации; паломничество при этом может быть организовано как на возмездной, так и на безвозмездной основе, с привлечением или без привлечения туристических фирм и турагентов.

Закон также устанавливает особенности посещения туристами мест паломничества, принадлежащих религиозной организации. Помимо этого, за религиозными организациями закрепляется право заключить с туроператором соглашение, определяющее условия организации посещения туристами названных объектов и оказания услуг экскурсоводов или гидов-переводчиков.

Перечисленные выше положения будут внесены в законы "Об основах туристской деятельности в РФ" и "О свободе совести и о религиозных объединениях", Они вступят в силу через 120 дней после официального опубликования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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