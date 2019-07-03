2019-07-03T17:56:09+03:00
Политика

Путин подписал закон о выдаче российского гражданства иностранным специалистам

Согласно новым правилам, квалифицированные специалисты смогут получить паспорт РФ после года стажа
Александр ДЖУМАЕВ
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощении процедуры получения гражданства РФ для иностранных высококвалифицированных специалистов. Документ был опубликован на портале правовой информации; ранее его одобрили Госдума и Совет Федерации.

Закон сокращает с трех лет до одного года необходимый для получения гражданства России срок работы иностранных граждан по специальностям, включенным в соответствующий перечень. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что речь идет о большом количестве специальностей: на получение российского гражданства по упрощенной процедуре имеют права "это врачи, фармацевты, высококвалифицированные рабочие, математики и инженеры, в том числе, инженеры-конструкторы, специалисты по защите информации".

В пояснительной записке к документу отмечается, что новый закон позволит привлечь в Россию специалистов, востребованных российской экономикой. Закон вступит в силу спустя 90 дней после его опубликования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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