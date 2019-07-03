2019-07-03T19:05:35+03:00
Политика

Кремль: в ближайшие дни Россия пригласит лидеров многих стран на празднование 75-летия Победы

Помощник российского президента сообщил, что на данный момент прорабатывается список приглашенных лиц на празднование юбилея Победы в Великой Отечественной войне
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Помощник президента России Юрий Ушаков. Фото: Сергей Бобылев/ТАССПомощник президента России Юрий Ушаков. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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В ближайшие время президент России Владимир Путин направит официальные приглашения на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне лидерам многих стран. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Буквально в ближайшие дни мы направим официальные приглашения очень большому числу столиц», - заявил представитель Кремля, напомнив, что «наш президент уже передал официально несколько приглашений, в частности, в ходе саммита "двадцатки" говорили об этом президенту США, президенту Франции, канцлеру Германии, естественно, также приглашали председателя КНР».

Ушаков пояснил, что на данный момент прорабатывается список приглашенных лиц. «Мы планируем пригласить достаточно широкий круг лиц», - отметил помощник российского лидера.

Напомним, в воскресенье, 3 июля, президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил, что принял приглашение Путина и приедет в Москву на празднование 75-летия Победы в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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