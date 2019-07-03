2019-07-03T20:25:07+03:00
Экономика

Минсельхоз хочет получить контроль за сбором диких грибов и ягод

В ведомстве отметили, что данные природные богатства пользуются высоким спросом как в России, так и за рубежом
Александр ДЖУМАЕВ
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Лесные природные ресурсы пользуются высоким спросом как в России, так и за рубежом.Лесные природные ресурсы пользуются высоким спросом как в России, так и за рубежом.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Министерство сельского хозяйства России предложило взять на себя полномочия по регулированию рынка дикорастущих пищевых ресурсов. Соответствующий документ был опубликован на портале нормативных правовых актов.

В документе отмечается, что ведомство хочет получить полномочия про регулированию сферы сбора, оборота и переработки лекарственных растений, "дикорастущих пищевых ресурсов, в том числе пищевых лесных ресурсов, включая плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок". Авторы инициативы подчеркивают, что указанные ресурсы пользуются высоким спросом как в России, так и за рубежом.

В министерстве подчеркнули, что переработка и оборот лесных ресурсов являются социально значимой отраслью, в регулировании которой, однако есть пробелы. Помимо этого, управление этой отраслью разными органами власти не всегда синхронизировано, добавили в Минсельхозе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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