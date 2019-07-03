На итальянском острове Стромболи началось извержение вулкана

СЕГОДНЯ 21:27 2019-07-03T21:27:07+03:00

Жертвой стихии стал один человек

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В результате сильного извержения вулкана на острове Стромболи в Италии погиб один человек, еще один пострадал. Об этом в среду, 3 июля, сообщает издание Corriere della Serra со ссылкой на пожарную службу города Мессина.

По словам очевидцев, в настоящий момент вулкан выпускает большое количество черного густого дыма и выбрасывает раскаленные камни; также наблюдаются потоки лавы, спускающиеся с вершины вулкана. Туристы, испугавшиеся извержения, пытаются спастись в воде.

В результате извержения также пострадал турист, прогуливавшийся по склону вулкана вместе с погибшим. Информации о происхождении путешественников пока нет.

Остров Стромболи принадлежит группе Липарских островов, расположенных к северу от Сицилии. Последнее крупное извержение расположенного на острове одноименного вулкана произошло в 2009 году.

ИСТОЧНИК KP.RU