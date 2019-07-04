"Нафтогаз" готовится к перебоям с транзитом российского газа через Украину

СЕГОДНЯ 01:06 2019-07-04T01:06:51+03:00

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Украину ожидают перебои с транзитом российского газа. Об этом заявил руководитель газового дивизиона компании "Нафтогаза" Андрей Фаворов.

"Мы ожидаем, что будет сбой в транзите газа через Украину, который продлится около трех месяцев", - сказал он на конференции в Торонто по вопросам реформ на Украине.

По его словам, в Киеве считают, что "Россия займет довольно жесткую позицию". Он также уточнил, что перебои ожидаются в первом квартале 2020 года, передает РИА Новости.

"Уровень запасов природного газа "Газпрома" в Европе на 15-16% выше уровня прошлого года. Это явный признак того, что они готовятся к перерыву. Это, безусловно, создает проблемы для работы украинской системы", - убежден топ-менеджер “Нафтогаза.

Он заверил, что его компания создает запасы голубого топлива. В настоящее время их уровень уже на 2,5-2,7 миллиарда кубометров выше уровня прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU