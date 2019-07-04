2019-07-04T05:42:48+03:00
Политика

Путин назвал условие диалога России с Украиной

Российский лидер считает, что Зеленский должен начать разговаривать с жителями Донбасса
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент РФ Владимир Путин. Фото: пресс-служба КремляПрезидент РФ Владимир Путин. Фото: пресс-служба Кремля
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Между Москвой и Киевом возможно наладить хорошие отношения и диалог, но для этого президент Украины Владимир Зеленский должен начать выполнять свои предвыборные обещания. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин в интервью газете Corriere della Sera накануне своего визита в Италию.

Глава государства подчеркнул, что конструктивный диалог с Киевом возможен, если Зеленский, как и обещал, установит прямые контакты с соотечественниками в Донбассе и перестанет называть их сепаратистами.

"И украинские власти должны уважать минские соглашения, а не игнорировать их", - подчеркнул Путин.

По его мнению, "граждане Украины ждут от Зеленского и его команды не заявлений, а конкретных действий и изменений к лучшему".

ИСТОЧНИК KP.RU

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