Путин назвал условие диалога России с Украиной
Между Москвой и Киевом возможно наладить хорошие отношения и диалог, но для этого президент Украины Владимир Зеленский должен начать выполнять свои предвыборные обещания. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин в интервью газете Corriere della Sera накануне своего визита в Италию.
Глава государства подчеркнул, что конструктивный диалог с Киевом возможен, если Зеленский, как и обещал, установит прямые контакты с соотечественниками в Донбассе и перестанет называть их сепаратистами.
"И украинские власти должны уважать минские соглашения, а не игнорировать их", - подчеркнул Путин.
По его мнению, "граждане Украины ждут от Зеленского и его команды не заявлений, а конкретных действий и изменений к лучшему".
ИСТОЧНИК KP.RU
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