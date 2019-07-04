2019-07-04T07:04:58+03:00
Происшествия

В США 12 человек пострадали при падении мусоровоза эстакады

Из-за аварии приостановлено движение по туннелю Линкольна из штата Нью-Джерси в Нью-Йорк [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
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Мусоровоз упал с эстакады над выездом из туннеля Линкольна в Нью-ДжерсиМусоровоз упал с эстакады над выездом из туннеля Линкольна в Нью-ДжерсиФото: СОЦСЕТИ
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В штате Нью-Джерси мусоровоз свалился с эстакады и перекрыл выезд из туннеля Линкольна. В результате пострадали 12 человек. Об этом сообщил прокурор округа Хадсон (штат Нью-Джерси) Эстер Суарес.

"Мы в настоящий момент подтверждаем, что 12 человек пострадали и были доставлены в местные больницы после аварии грузовой машины в городе Юнион-Сити", - написала прокурор в своем Twitter.

12 человек пострадали при падении мусоровоза с эстакады в США.ЧП произошло в Нью-Джерси

Она заверила, что состояние всех, кто был госпитализирован, стабильное. Пока неизвестно, почему мусоровоз сорвался с переезда, расположенного над выездом из туннеля Линкольна, который проложен под рекой Гудзон из штата Нью-Джерси в Нью-Йорк.

Авария привела к тому, что движение из Нью-Йорка по туннелю приостановлено. Автобусный терминал, осуществлявший перевозки, временно закрыт. Транспорт перенаправляется в соседний туннель Холланд-таннел и по мосту имени Джорджа Вашингтона. Но пробки все равно возникли, поскольку накануне 4 июля транспортные переезды стали более интенсивными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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