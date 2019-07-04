Путин назвал главное отличие России от США

СЕГОДНЯ 07:14 2019-07-04T07:14:05+03:00

Президент подчеркнул, что наша страна не вмешивается в дела других государств

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Президент России Владимир Путин назвал итальянской газете Corriere della Sera ключевое отличие нашей страны от США и ряда американских союзников. Интервью с главой государства опубликовано на сайте издания в ночь на 4 июля, перед началом его визита на Апеннины.

"Хочу заявить предельно четко: мы не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутренние дела ни стран ЕС, ни других государств мира. В этом состоит наше ключевое отличие от США и ряда их союзников, которые, например, поддержали переворот на Украине в феврале 2014 года", - подчеркнул Путин.

Российский лидер также напомнил, что расследование по обвинению России во вмешательстве в американские выборы 2016 года не смогли привести никаких фактов в пользу этой версии.

"Обвинения в адрес России во вмешательстве в американские выборы являются верхом абсурда. Широко известно, чем все закончилось – ничем, провалом", - сказал президент.

В ходе визита в Италию, Путин проведет переговоры с президентом страны Серджо Маттареллой, председателем совета министров Джузеппе Конте и встретится с папой Римским Франциском.

ИСТОЧНИК KP.RU