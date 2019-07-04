2019-07-04T07:14:05+03:00
Политика

Путин назвал главное отличие России от США

Президент подчеркнул, что наша страна не вмешивается в дела других государств
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments13
Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин назвал итальянской газете Corriere della Sera ключевое отличие нашей страны от США и ряда американских союзников. Интервью с главой государства опубликовано на сайте издания в ночь на 4 июля, перед началом его визита на Апеннины.

"Хочу заявить предельно четко: мы не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутренние дела ни стран ЕС, ни других государств мира. В этом состоит наше ключевое отличие от США и ряда их союзников, которые, например, поддержали переворот на Украине в феврале 2014 года", - подчеркнул Путин.

Российский лидер также напомнил, что расследование по обвинению России во вмешательстве в американские выборы 2016 года не смогли привести никаких фактов в пользу этой версии.

"Обвинения в адрес России во вмешательстве в американские выборы являются верхом абсурда. Широко известно, чем все закончилось – ничем, провалом", - сказал президент.

В ходе визита в Италию, Путин проведет переговоры с президентом страны Серджо Маттареллой, председателем совета министров Джузеппе Конте и встретится с папой Римским Франциском.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Огонь уничтожил 45 тысяч бочек бурбона в Кентукки
Путин ответил на вопрос о планах после 2024 года
Warner Bros. работает над созданием сериала о Гарри Поттере
В США 12 человек пострадали при падении мусоровоза эстакады
В Минске во время праздничного салюта погибла женщина
Путин назвал условие диалога России с Украиной
Дрон фотографа из Флориды спас жизнь его детям
Суд США отклонил просьбу наркобарона Коротышки о пересмотре дела
Заявление Британии о доступе наблюдателей в Крым у России вызвало недоумение
У компании Маслякова хотят отсудить КВН
В центр Вашингтона доставили ржавые бронемашины без стволов
Минздрав предлагает проверять водителей на психотропные вещества
"Нафтогаз" готовится к перебоям с транзитом российского газа через Украину
ЦИК Украины снова отказал Клюеву и Шарию в регистрации на выборах в Раду
В Китае пограничники устанавливают в телефоны туристов секретное приложение
МИД РФ назвал опасными тезисы об ускоренном принятии Грузии в НАТО
Xiaomi представила новую бюджетную линейку смартфонов для молодежи
Лебедь убил собаку ирландца у него на глазах