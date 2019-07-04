2019-07-04T08:24:08+03:00
В мире

Акрополь в Афинах закроют для туристов из-за жары

Людей, которые уже купили билеты, просят связаться со службой продаж
Григорий ЛЕОРДА
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Акрополь - главная достопримечательность Греции.Акрополь - главная достопримечательность Греции.
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В четверг и пятницу, 4 и 5 июня Афинский Акрополь будет закрыт для посетителей. Причина: слишком высокая температура воздуха. Запрет будет действовать с 13:00 до 17:00.

Такое решение принято сотрудниками управлений древностей Афин. Они ориентировались на прогноз Национальной метеорологической службы, которая предсказала повышение температуры воздуха до 40 градусов. Туристов, которые приобрели билеты на эти дни и часы, просят связаться со службой продаж, сообщает министерство культуры и спорта Греции.

Заметим, Акрополь - самый посещаемый археологический памятник Греции. В прошлом году в его стенах побывали больше трех миллионов туристов. В музее Акрополя побывало 1,8 миллионов посетителей.

Сайт kp.ru писал о том, что Акрополь начинает разрушаться и что его срочно необходимо спасать. Часть огромной скалистой плиты, на которой стоит Акрополь вместе с Парфеноном, что называется "поползла".

ИСТОЧНИК KP.RU

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