Британские морпехи перехватили супертанкер, который вез нефть в Сирию в обход санкций

СЕГОДНЯ 11:46 2019-07-04T11:59:54+03:00

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В четверг, 4 июня, власти Гибралтара заявили о задержании супертанкера Grace 1, который вез сырую нефть в Сирию из Ирана в обход санкций Евросоюза. Судно шло под флагом Панамы.

"Рано утром портовая и правоохранительные службы при содействии отряда морской пехоты высадились на танкер, который перевозил нефть в Сирию. Мы задержали судно и его груз. Эти действия были приняты в связи с информацией, которая дала достаточные поводы полагать, что судно Grace 1 действовало в нарушение санкций Европейского союза против Сирии", - приводит слова главного министра Гибралтара Фабиана Пикардо ТАСС.

В Гибралтаре уточняют, что корабль направлялся на НПЗ Банияс. Этот завод располагается на северо-западе Сирии в провинции Тартус. Властям Еврокомиссии и Евросовет направлено письмо с пояснениями.

Санкции против Сирии были введены Евросоюзом еще в 2011 году. В ближайшие несколько лет они только усиливались. Соглашение запрещает почти все виды контактов с сирийским бизнесом.

ИСТОЧНИК KP.RU