2019-07-04T12:55:18+03:00
Общество

Собянин: увеличение туристического потока в Москву связано с проведением фестивалей

Московский мэр сообщил, что туристические агентства планируют проведение туров в столицу России в период крупных городских мероприятий
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Мэр Москвы Сергей СобянинМэр Москвы Сергей СобянинФото: Михаил ФРОЛОВ
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Увеличение потока туристов в Москву связано с проведением крупных городских фестивалей, которые имеют международный характер. Соответствующие заявление сделал мэр российской столицы Сергей Собянин.

«У нас поток туристов прямо связан с нашей фестивальной активностью. Чем интереснее и крупнее фестиваль, тем больше туристов приезжает и из России, и из-за рубежа», - заявил Сергей Собянин, отметив, что туристические агентства планирует проведение туров в столицу России в период городских фестивалей.

По словам Собянина, многие крупные мероприятия столицы, такие как «Путешествие в Рождество», «Московская весна a cappella», «Времена и эпохи», а также «Цветочный джем», носят международный характер, в них задействованы участники из разных стран. Мэр подчеркнул, что эти фестивали значительно влияют на турпоток, поскольку пользуются огромным спросом у иностранных граждан.

В Москве ежедневно проходит более 270 крупных мероприятий. В прошлом году В 2018 году участниками столичных фестивалей и цикла «Московские сезоны» стали 65,8 миллиона москвичей и туристов. Ранее сайт kp.ru писал о фестивале ландшафтного дизайна «Цветочный джем», который продлится все лето и охватит максимальное количество площадок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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