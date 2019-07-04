2019-07-04T13:45:05+03:00
Общество

Организаторы рассказали о главных фишках «Нашествия»

В 2019 году фестиваль празднует свое двадцатилетие
Елена АКИМОВА
Поделиться:
В этом году фестиваль "Нашествие" празднует свое 20-летие ФОТО: Альберт БОЙКОВВ этом году фестиваль "Нашествие" празднует свое 20-летие ФОТО: Альберт БОЙКОВ
Изменить размер текста:

Организаторы популярного музыкального фестиваля «Нашествие» рассказали о главных фишках мероприятия, которые будут в 2019 оду. Этот год станет особенным – фестиваль будет проводиться уже в 20-й раз.

Организаторы рассказывают, что подготовка к мероприятию длится почти год. В декабре бронируется гостиничный фонд, проводится разметка поля, деловые встречи. Пиковая загруженность появляется за два месяца до старта фестиваля.

В 2019 году фестиваль неофициально начинается 18 июля. Формат расширили на четыре дня в честь юбилейной даты.

- Посмотрим, как отреагируют гости, смогут ли приехать на день раньше. Ведь 90% нашей аудитории — это взрослые, состоявшиеся люди, работающие и достаточно занятые. Если четверг станет востребованным, то вполне возможно, что у «НАШЕСТВИЯ» появится ещё один официальный фестивальный день, - комментирует ИА «НСН» генеральный директор ЗАО «Мультимедиа Холдинг» Евгения Кисёлева.

Билеты категорий «Входной», «FAN» и «VIP» именные, и купить их можно только на сайте фестиваля nashestvie.ru. При покупке необходимо указать ФИО человека, который пойдет на фестиваль по этому билету, электронную почту и телефон.

КАК ДОБРАТЬСЯ

"Нашествие-2019" в Тверской области: как добраться до площадки рок-фестиваля

До поляны "Нашествия-2019" можно добраться несколькими способами (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Поставки российских С-400 Турция ждет на следующей неделе
Сергей Рябков рассказал об основной работе МИД после встречи Путина и Трампа
Минтруд: работа над списком запрещенных для женщин профессий продолжается
В России 80% считают неуместными поцелуи между мужчинами
"Вертолеты России" создают арктическую версию самого тяжелого в мире Ми-26
В Москве концентрация вредных выбросов от автомобилей снижена вдвое
ЦБ предлагает перевести банковский рынок на саморегулирование
"Ей позволено то, что другим не позволено": Джигурда заступился за Пугачеву
Путин: Россию и Италию связывают особые отношения взаимного доверия
Лондонская полиция подтвердила попытку суицида внука Назарбаева
Собянин: увеличение туристического потока в Москву связано с проведением фестивалей
В Москве появятся четыре площадки 5G до конца года
Вице-премьер Акимов согласовал концепцию электронного паспорта
В России появится умная система для поиска неэкологичных авто