Организаторы рассказали о главных фишках «Нашествия»

СЕГОДНЯ 13:45 2019-07-04T13:45:05+03:00

В этом году фестиваль "Нашествие" празднует свое 20-летие ФОТО: Альберт БОЙКОВ

В 2019 году фестиваль празднует свое двадцатилетие

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Организаторы популярного музыкального фестиваля «Нашествие» рассказали о главных фишках мероприятия, которые будут в 2019 оду. Этот год станет особенным – фестиваль будет проводиться уже в 20-й раз.

Организаторы рассказывают, что подготовка к мероприятию длится почти год. В декабре бронируется гостиничный фонд, проводится разметка поля, деловые встречи. Пиковая загруженность появляется за два месяца до старта фестиваля.

В 2019 году фестиваль неофициально начинается 18 июля. Формат расширили на четыре дня в честь юбилейной даты.

- Посмотрим, как отреагируют гости, смогут ли приехать на день раньше. Ведь 90% нашей аудитории — это взрослые, состоявшиеся люди, работающие и достаточно занятые. Если четверг станет востребованным, то вполне возможно, что у «НАШЕСТВИЯ» появится ещё один официальный фестивальный день, - комментирует ИА «НСН» генеральный директор ЗАО «Мультимедиа Холдинг» Евгения Кисёлева.

Билеты категорий «Входной», «FAN» и «VIP» именные, и купить их можно только на сайте фестиваля nashestvie.ru. При покупке необходимо указать ФИО человека, который пойдет на фестиваль по этому билету, электронную почту и телефон.

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ИСТОЧНИК KP.RU