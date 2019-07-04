Организаторы рассказали о главных фишках «Нашествия»
Организаторы популярного музыкального фестиваля «Нашествие» рассказали о главных фишках мероприятия, которые будут в 2019 оду. Этот год станет особенным – фестиваль будет проводиться уже в 20-й раз.
Организаторы рассказывают, что подготовка к мероприятию длится почти год. В декабре бронируется гостиничный фонд, проводится разметка поля, деловые встречи. Пиковая загруженность появляется за два месяца до старта фестиваля.
В 2019 году фестиваль неофициально начинается 18 июля. Формат расширили на четыре дня в честь юбилейной даты.
- Посмотрим, как отреагируют гости, смогут ли приехать на день раньше. Ведь 90% нашей аудитории — это взрослые, состоявшиеся люди, работающие и достаточно занятые. Если четверг станет востребованным, то вполне возможно, что у «НАШЕСТВИЯ» появится ещё один официальный фестивальный день, - комментирует ИА «НСН» генеральный директор ЗАО «Мультимедиа Холдинг» Евгения Кисёлева.
Билеты категорий «Входной», «FAN» и «VIP» именные, и купить их можно только на сайте фестиваля nashestvie.ru. При покупке необходимо указать ФИО человека, который пойдет на фестиваль по этому билету, электронную почту и телефон.
КАК ДОБРАТЬСЯ
"Нашествие-2019" в Тверской области: как добраться до площадки рок-фестиваля
До поляны "Нашествия-2019" можно добраться несколькими способами (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU