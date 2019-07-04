2019-07-04T17:12:00+03:00
Общество

Тысячный «Земельный сертификат» вручен в Вологодской области

Его получила многодетная семья из Вологды. Полученные средства они планируют потратить на строительство дома в одном из районов области
Лариса ТУРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Напомним, с 1 января 2019 года по инициативе главы региона Олега Кувшинникова многодетные семьи на Вологодчине вместо земельного участка под индивидуальное жилищное строительство могут получить денежную выплату. Ее размер составляет 223 400 рублей.

Денежная выплата – это хорошая альтернатива земельному участку, считают в правительства области. Как правило, земельные участки, предоставляемые многодетным семьям муниципалитетами, не имеют необходимой инфраструктуры - канализации, воды, электричества, ко многим участкам нет дорог. По словам заместителя губернатора области Эдуарда Зайнака, зачастую такие участки потом перепродают.

Деньги от "Земельного сертификата" можно потратить на оплату другого земельного участка, строительство индивидуального жилого дома, на оплату первоначального взноса по ипотеке; на погашение долга при уплате процентов по жилищным кредитам и на уплату договора участия в долевом строительстве.

Всего в 2019 году планируется выдать 1,761 тысяч земельных сертификатов на общую сумму 399 миллионов рублей. При этом во время опросов, проведенных в муниципалитетах, желание получить деньги вместо земельных сертификатов выразили 75% многодетных семей, имеющих право на получение денежного сертификата вместо земельного участка. В этом году Правительство области рассчитывает выдать около двух тысяч земельных сертификатов. На эти цели из бюджета области выделено 50 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Матвиенко: необходимо запретить ученикам использовать телефон в школе
Захарова заявила об отсутствии прогресса в выводе войск США из Сирии
Путин и Папа Римский обменялись подарками после встречи в Ватикане
Джанлуиджи Буффон возвращается в «Ювентус»
МИД РФ: Встреча Рябкова и Томпсон по стратегической стабильности пройдет 17-18 июля
Совет директоров ЦБ РФ в июле рассмотрит возможность снижения ключевой ставки
Полковнику ФСБ Черкалину предъявлено обвинение в мошенничестве в крупном размере
Жоау Феликс обошел Криштиану Роналду по сумме трансфера
Квартал красных фонарей перенесут на окраину Амстердама
Россия выразила протест из-за обозначения Южных Курильских островов частью Японии на саммите G20
МИД РФ: Трамп с энтузиазмом отреагировал на приглашение приехать на 75-летие Победы
Путин встретился с Папой Римским в Ватикане
"Автодор" прокомментировал заявления Юрия Чайки об уголовном деле на главу компании
Ввести уголовную ответственность для "черных" кредиторов предложили в Минфине
В морской порт Одессы зашли военные корабли НАТО
Набиуллина: есть потенциал для снижения ипотечной ставки в России
Кокорина и Мамаева этапировали в колонию
В выходные в Москве погода достигнет «холодного дна»
Турции предложили закупить российские Су-35, вместо американских F-35