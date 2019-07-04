Тысячный «Земельный сертификат» вручен в Вологодской области

СЕГОДНЯ 17:11 2019-07-04T17:12:00+03:00

Его получила многодетная семья из Вологды. Полученные средства они планируют потратить на строительство дома в одном из районов области

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Напомним, с 1 января 2019 года по инициативе главы региона Олега Кувшинникова многодетные семьи на Вологодчине вместо земельного участка под индивидуальное жилищное строительство могут получить денежную выплату. Ее размер составляет 223 400 рублей.

Денежная выплата – это хорошая альтернатива земельному участку, считают в правительства области. Как правило, земельные участки, предоставляемые многодетным семьям муниципалитетами, не имеют необходимой инфраструктуры - канализации, воды, электричества, ко многим участкам нет дорог. По словам заместителя губернатора области Эдуарда Зайнака, зачастую такие участки потом перепродают.

Деньги от "Земельного сертификата" можно потратить на оплату другого земельного участка, строительство индивидуального жилого дома, на оплату первоначального взноса по ипотеке; на погашение долга при уплате процентов по жилищным кредитам и на уплату договора участия в долевом строительстве.

Всего в 2019 году планируется выдать 1,761 тысяч земельных сертификатов на общую сумму 399 миллионов рублей. При этом во время опросов, проведенных в муниципалитетах, желание получить деньги вместо земельных сертификатов выразили 75% многодетных семей, имеющих право на получение денежного сертификата вместо земельного участка. В этом году Правительство области рассчитывает выдать около двух тысяч земельных сертификатов. На эти цели из бюджета области выделено 50 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU