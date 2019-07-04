Матвиенко: необходимо запретить ученикам использовать телефон в школе
На заседании Совета при президенте России по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей в четверг, 4 июля, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что запрет на ношение учениками телефонов в школы является обязательным.
«Вообще надо запретить в школу, наверное, потому что у нас нет условий для хранения. Если кто-то с дорогим телефоном будет ходить, оставлять, а потом этот телефон исчезнет, директора школ тоже не будут брать на себя такую ответственность», - сказала Матвиенко, отметив, что уже к 1 сентября надо решить данный вопрос.
В свою очередь руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова сообщила, что в течение месяца Роспотребнадзор разработает предложения по запрету использования учениками телефонов в учебных заведениях.
«Мы отработаем вопрос и готовы будем доложить в течение месяца», - сказала Попова.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в марте в школе Иркутской области запретили пользоваться мобильниками из-за оскорбительного фото с учителем.
ИСТОЧНИК KP.RU