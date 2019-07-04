2019-07-04T18:15:10+03:00
Политика

МИД РФ: Россия выполнит обязательства по взносам в Совет Европы

Ранее на сессии ПАСЕ было принято решение вернуть российской делегации полномочия в полном объеме
Елена ГИЛЬМАНОВА
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МИД РФ: Россия выполнит обязательства по взносам в Совет ЕвропыМИД РФ: Россия выполнит обязательства по взносам в Совет ЕвропыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Российские обязательства по членским взносам в Совет Европы будут выполнены, такое решение было принято после июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, на которой полномочия российской делегации были подтверждены в полном объеме. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«За 2019 год соответствующий взнос был внесен. Что касается июньской сессии ПАСЕ, полномочия были подтверждены в полном объеме без изъятий. Сложились условия для решения вопросов задолженности перед Советом Европы. В целом российские обязательства будут выполнены», - сказал представитель МИД.

Напомним, в 2014 году российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса и ряда других полномочий из-за событий на Украине, после чего Москва перестала платить членские взносы. 26 июня на саммите ассамблеи было принято решение вернуть Россию в ПАСЕ с полным объемом полномочий. Ранее, в Кремле заявили, что Москва заинтересована в работе в ПАСЕ только на равноправных условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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