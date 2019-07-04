2019-07-04T19:01:18+03:00
В мире

МИД Ирана выразил решительный протест послу Британии после задержания нефтетанкера

В иранском внешнеполитическом ведомстве заявили, что военно-морские силы Соединенного Королевства действовали незаконно
Елена ГИЛЬМАНОВА
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МИД Ирана выразил решительный протест послу Британии после задержания нефтетанкераМИД Ирана выразил решительный протест послу Британии после задержания нефтетанкераФото: REUTERS
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После незаконного задержания военно-морскими силами Великобритании иранского нефтяного танкера в Гибралтарском проливе посол Великобритании был вызван в Министерство иностранных дел Ирана, где ему был выражен решительный протест. Соответствующие заявление сделал официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Мусави,

«Посол Великобритании был вызван в министерство иностранных дел Ирана, где был выражен решительный протест в связи с этими деструктивными действиями правительства и военно-морских сил Великобритании», - заявил представитель МИД Ирана.

Напомним, в четверг, 4 июля, власти Гибралтара сообщили о задержании супертанкера Grace 1, который шел под флагом Панамы и вез сырую нефть в Сирию из Ирана. Позже исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель заявил, что задержание по подозрению в нарушении нефтяного эмбарго против Сирии было произведено по запросу Вашингтона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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