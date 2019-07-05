В Словакии подготовили резолюцию об отмене антироссийских санкций

СЕГОДНЯ 05:28 2019-07-05T05:39:24+03:00

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Депутат Национального совета (однопалатного парламента) Словакии Петер Марчек подготовил резолюцию, в которой указана необходимость отмены антироссийских санкций и нормализации отношений страны с Москвой. Ожидается, что законодательный орган рассмотрит документ в течение двух ближайших месяцев – до конца лета.

Как пояснил словацкий депутат, поводом для подготовки этой резолюции стало то, что многие его сограждане недовольны исключительно прозападной внешнеполитической ориентацией страны и отсутствием конструктивного диалога с Россией. При этом, как отметил законодатель, он не уверен, что коллеги по парламенту сразу же одобрят его инициативу, но это было бы правильным шагом к нормализации отношений ЕС с Россией.

«Никто не говорит, что мы должны отказаться от сотрудничества с США, Великобританией или другими западными странами. Но недопустимо, чтобы мы находились, по сути, в состоянии конфронтации с государством, с которым имеем плотные исторические, культурные, экономические, да и чисто человеческие связи», - сказал Петер Марчек в интервью газете «Известия».

Парламентарий уточнил, что документ «находится в финальной стадии подготовки и будет представлен в течение двух месяцев». По его словам, в резолюции «содержится призыв к отмене антироссийских санкций, оказывающих негативный эффект на экономику не только нашей страны, но и остальных членов Евросоюза».

Со своей стороны, председатель словацкого парламента Андрей Данко в беседе с изданием сказал, что надеется на скорейшую отмену введенных против России ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU