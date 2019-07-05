В Великобритании выбросили документы с паролями из секретной химлаборатории

СЕГОДНЯ 10:54 2019-07-05T10:54:03+03:00

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На севере Лондона в мусорном баке, который стоял на одной из автостоянок, обнаружили ступку документов. Бумаги выбросил неизвестный, но пропасть документы не успели, их приметили сотрудники стоянки. Даже неподготовленному человеку сразу стало понятно, что речь идет не просто о черновиках, а о важных данных. О находке сообщили стражам порядка.

Вскоре на месте происшествия были не только силовики, но и представители Министерства обороны Великобритании. Именно к их ведомству относятся сведения, которые указаны на бумагах.

Оказало, что в бумагах указаны пароли к компьютерным системам центра исследования отравляющих веществ Портон-Даун. Там же оказались сведения о сотрудниках лаборатории, оборудовании, охранниках, которые несут дежурство на секретном объекте - все это кто-то просто выбросил в помойку.

Британский военный эксперт отметил, что данные сведения только чудом не попали в руки к преступникам, все это настоящая «мечта террориста». Всего было найдено несколько тысяч документов. Они относятся к разными периодам времени. Самые ранние датируются сорокалетней давностью – 1980-е годы, а вот последние почти наше время – 2017-й год, сообщает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU