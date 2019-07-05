2019-07-05T11:26:36+03:00
Общество

Российская молодежь определилась, сколько хочет зарабатывать

На самый высокий доход рассчитывают IT-специалисты
Мария ИГНАТЬЕВА
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Российская молодежь определилась, сколько хочет зарабатыватьРоссийская молодежь определилась, сколько хочет зарабатыватьФото: Алексей БУЛАТОВ
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Российская молодежь рассказала, какую хочет получать зарплату. Запросы у многих из них оказались скромные, но нашлись и те, кто оценивает свою работу минимум в 50 тысяч рублей. Опрос провели специалисты из РАНХиГС.

Около трети опрошенных чья работа связана с информационными технологиями рассчитывают на 50-60 тысяч рублей. Еще 20% IT-специалистов претендуют на 40-50 тысяч рублей в месяц. Четверть молодых специалистов хотели бы получать от 30 до 40 тысяч рублей за свою работу.

Сотрудники правоохранительных органов назвали приемлемой зарплату в 50-60 тысяч рублей. Таких молодых людей - 25%. Столько же и тех, кто согласен работать за 30-40 тысяч рублей.

На месячный оклад в 30-40 тысяч рублей также согласны и большинство работников сфер «финансы», «реклама» и «консалтинг». Лишь 15% представителей этой профессии согласны работать за 20-30 тысяч рублей.

А вот самыми скромными, как сообщает RT, оказались представители профессий в области образования, науки, культуры и здравоохранения. Около 40% сообщили, что они рассчитывают на зарплату 20-30 тысяч рублей в месяц. Лишь 10% молодых специалистов из этих отраслей претендуют на 40-50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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