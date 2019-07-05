Технология 3D-печати помогла восстановить уничтоженную боевиками в Ираке статую
Скульптура льва, уничтоженная ранее в Ираке террористами группировки "Исламское государство"*, была восстановлена с использованием 3D-принтера. Об этом сообщает агентство Associated Press.
По имеющимся данным, созданная модель является копией 3000-летней статуи, которая находилась в храме Иштар в иракском городе Нимруд. Для воссоздания скульптуры были использованы фотографии, сделанные до ее разрушения в 2015 году.
В восстановлении каменного льва приняла участие компания Google в рамках проекта по цифровому искусству и культуре. Саму модель можно будет увидеть на выставке в Лондоне, которая откроется в ближайшее время.
Технология 3D-печати помогла восстановить уничтоженную боевиками в Ираке статую.
В 2015 году боевики "Исламского государства"* уничтожили ряд памятников античного периода в сирийском городе Пальмира. От действий боевиков пострадали также другие строения и скульптуры, расположенные в разных городах страны.
*"Исламское государство" (ИГ) - организация, запрещенная в России
ИСТОЧНИК KP.RU