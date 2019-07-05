В Турции воровалась машина, погибли 3 человека

СЕГОДНЯ 15:12 2019-07-05T15:12:35+03:00

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В приграничной с Сирией турецкой провинции Хатай произошел взрыв. Подорвалась машина, в которой находились три человека. Помимо погибших есть пострадавшие, местные СМИ сообщают, что как минимум два человека получили ранения.На место происшествия приехала скорая и полицейские. Близлежащие улицы перекрыли в целях безопасности.

Президент Турции Реджеп Эрдоган предположил, что в случившемся в Рейханле могут быть виноваты террористы.

- По предварительной информации, это происшествие может иметь отношение к терроризму, там, вероятно, была установлена бомба. Трое погибших в машине были сирийцами. Но пока результатов расследования нет, - сказал Эрдоган журналистам телеканала NTV в Стамбуле.

По мнению главы государства, в машине могла сдетонировать бомба. Здания, расположенные рядом с эпицентром взрыва, не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU