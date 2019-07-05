2019-07-05T15:12:35+03:00
Происшествия

В Турции воровалась машина, погибли 3 человека

Президент республики Реджеп Эрдоган предположил, что случившееся - теракт
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
В Турции воровалась машина, погибли 3 человекаВ Турции воровалась машина, погибли 3 человекаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В приграничной с Сирией турецкой провинции Хатай произошел взрыв. Подорвалась машина, в которой находились три человека. Помимо погибших есть пострадавшие, местные СМИ сообщают, что как минимум два человека получили ранения.На место происшествия приехала скорая и полицейские. Близлежащие улицы перекрыли в целях безопасности.

Президент Турции Реджеп Эрдоган предположил, что в случившемся в Рейханле могут быть виноваты террористы.

- По предварительной информации, это происшествие может иметь отношение к терроризму, там, вероятно, была установлена бомба. Трое погибших в машине были сирийцами. Но пока результатов расследования нет, - сказал Эрдоган журналистам телеканала NTV в Стамбуле.

По мнению главы государства, в машине могла сдетонировать бомба. Здания, расположенные рядом с эпицентром взрыва, не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Французы судят петуха за ранние подъемы
Рябков: на встрече с Томпсон нужно затронуть тему продления Договора о СНВ
Берлускони рассказал о дружеских отношениях с Путиным
В 2020 году с космодрома Восточный проведут до шести пусков
В забор посольства РФ в Тегеране врезался грузовик, водитель погиб
Московская полиция усилит контроль за уголовными делами по статьям о наркотиках
Путин пословицей описал отношения России и Италии
Британский суд заморозил выплату дивидендов Nord Stream "Газпрому"
Технология 3D-печати помогла восстановить уничтоженную боевиками в Ираке статую
Путин и Пашинян обсудили сотрудничество в рамках ЕАЭС и ОДКБ
ЦБ сообщил о новом виде мошенничества через банкоматы
Названы самые популярные направления у европейских туристов
В 2018 году хакеры украли из российских банков более 58 миллионов рублей
В Кремле отреагировали на обвинения российского члена МАК во взяточничестве
Член МОК прокомментировал сообщения о подкупе при выборе столицы ОИ-2016
Песков: в ходе встречи Путина с Папой Римским вопрос визита понтифика в РФ не обсуждался
В Подмосковье ученые создали препарат для восстановления после инсульта
Получить наследство в России стало проще
Путин посмертно присвоил звание Героев России четырем подводникам, погибшим на АС-31
В Совфеде объяснили реакцию Путина на замечание о Минских договоренностях
Медведев поздравил Назарбаева с днем рождения и Днем столицы Казахстана
ФСБ ходатайствует об аресте россиянина, задержанного по подозрению в госизмене
Столетняя британка назвала своим секретом долголетия сосиски в тесте
ФСБ задержала гражданина России по подозрению в государственной измене
Первые комплексы С-400 отправят в Турцию на следующей неделе