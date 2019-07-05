Столтенберг: мы должны готовиться к миру без ДРСМД

СЕГОДНЯ 15:50 2019-07-05T15:50:32+03:00

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Время для спасения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) еще есть, поскольку мир без него будет менее стабильным, однако Североатлантический альянс не увидел никаких признаков прорыва по данному вопросу. Данное заявление сделал генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам совета «НАТО - Россия» в пятницу, 5 июля.

«Все стороны подтвердили приверженность эффективному контролю за вооружениями, разоружению и нераспространению. Но мы должны готовиться к миру без ДРСМД, который станет менее стабильным для всех нас», - сказал он, отметив, что Россия выразила свою озабоченности относительно выполнения договора.

Столтенберг также заявил, что «союзники по НАТО и Россия придерживаются принципиально разных взглядов», но при этом есть стремление к продолжению диалога.

«Я с нетерпением ожидаю продолжения этих обменов мнениями на будущих заседаниях Совета. Сегодняшняя встреча затронула важные темы, затрагивающие евроатлантическую безопасность. Наш разговор был откровенным и необходимым», - добавил генсек НАТО.

Напомним, 2 февраля Москва приостановила свое участие в ДРСМД. Такое решение после того, как американский президент Дональд Трамп объявил о том, что, Соединенные Штаты перестанут выполнять свои обязательства по этому соглашению и обвинил в случившемся Россию, которая якобы нарушают пункты соглашения.

ИСТОЧНИК KP.RU